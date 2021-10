Roma, dramma sulla Metro A, uomo travolto dal treno: «E’ incastrato sotto il convoglio» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) dramma a Roma oggi pomeriggio dove un uomo è stato investito da un convoglio alla stazione Giulio Agricola. In questo momento la persona, da quanto si apprende, è ancora incastrata sotto il convoglio. Le sue condizioni non sono note. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che stanno tentando di estrarlo. Presente anche il personale del 118. Sul fronte viabilità il servizio sulla Metro A risulta interrotto: in direzione Anagnina la corsa dei treni termina a San Giovanni, direzione Battistini le corse hanno inizio alla stazione Manzoni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021)oggi pomeriggio dove unè stato investito da unalla stazione Giulio Agricola. In questo momento la persona, da quanto si apprende, è ancora incastratail. Le sue condizioni non sono note. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che stanno tentando di estrarlo. Presente anche il personale del 118. Sul fronte viabilità il servizioA risulta interrotto: in direzione Anagnina la corsa dei treni termina a San Giovanni, direzione Battistini le corse hanno inizio alla stazione Manzoni. su Il Corriere della Città.

