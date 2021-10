Roma, dramma a Giulio Agricola: uomo investito e ucciso dalla metropolitana (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – dramma alla periferia di Roma. Intorno alle 17,00, infatti, i Vigili del Fuoco sono intervenuti alla fermata della metropolitana linea A Giulio Agricola dove un uomo, per cause ancora d’accertare, è stato investito dal treno in transito. I pompieri, giunti sul posto con specifiche attrezzature, hanno sollevato la motrice della metropolitana per liberare la persona coinvolta, ma ormai deceduta, mettendola a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città metropolitanaClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 ottobre 2021)alla periferia di. Intorno alle 17,00, infatti, i Vigili del Fuoco sono intervenuti alla fermata dellalinea Adove un, per cause ancora d’accertare, è statodal treno in transito. I pompieri, giunti sul posto con specifiche attrezzature, hanno sollevato la motrice dellaper liberare la persona coinvolta, ma ormai deceduta, mettendola a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittàClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia ...

Advertising

ilfaroonline : Roma, dramma a Giulio Agricola: uomo investito e ucciso dalla metropolitana - romalifenews : Metro A interrotta #metro #Roma - CorriereCitta : Roma, dramma sulla Metro A, uomo travolto dal treno: «E’ incastrato sotto il convoglio» - UniMoviesBlog : Recensione: #Promises, il dramma francese con Favino presentato alla Festa del Cinema di Roma 2021 - warburg100 : Per Roma è lo stesso. [12:36 AM, 10/19/2021] Le comunali differiscono dalle nazionali per risposta dunque nessun d… -