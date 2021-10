Roma | contro il Bodo chance per Darboe dal 1' | il club prepara il rinnovo

Leggi su footdata

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mourinho probabilmente opterà per un turnover massiccio domani in Norvegia, nella gara di Conference League che vedrà laaffrontare il Bodø/Glimt. Il tecnico lascerà a riposo gran parte dei titolari in vista del big match di domenica all’Olimpicoil Napoli capolista, dando spazio alle seconde linee. A cominciare da Ebrima, che ha ilcontrattuale in dirittura d’arrivo e che oggi alle 19:00 sarà in conferenza stampa: il gambiano farà coppia con uno tra Diawara e Villar, anche loro poco presenti finora negli schemi tattici del portoghese. Sulla trequarti ci saranno Carles Perez, El Shaarawy e Pellegrini, mentre davanti quasi sicuramente toccherà a Shomurodov. Qualche dubbio per la difesa: a sinistra ci sarà Calafiori, al centro Kumbulla insieme ad uno tra Mancini e Ibanez, mentre a destra ...