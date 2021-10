Rocco Hunt duetta con Fabri Fibra nel nuovo album Rivoluzione (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Rocco Hunt duetta con Fabri Fibra. Questo il primo feat che troveremo in Rivoluzione, il nuovo album del rapper di Salerno annunciato nei giorni scorsi come seguito ideale di Libertà (2019). I due rapper si mostrano insieme in uno scatto pubblicato sui social. Fabri Fibra e Rocco Hunt si ritrovano così per la prima volta insieme in una traccia alla quale il rapper milanese ha partecipato attivamente offrendo le barre di una strofa: “I testi che rimangono nel tempo sono quelli che raccontano qualcosa di noi. Con Rocco Hunt ho scritto una strofa sulla lealtà nel gioco e nella vita, per me molto importante. Vada come vada”. “Questo è Rap, bro”, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021)con. Questo il primo feat che troveremo in, ildel rapper di Salerno annunciato nei giorni scorsi come seguito ideale di Libertà (2019). I due rapper si mostrano insieme in uno scatto pubblicato sui social.si ritrovano così per la prima volta insieme in una traccia alla quale il rapper milanese ha partecipato attivamente offrendo le barre di una strofa: “I testi che rimangono nel tempo sono quelli che raccontano qualcosa di noi. Conho scritto una strofa sulla lealtà nel gioco e nella vita, per me molto importante. Vada come vada”. “Questo è Rap, bro”, ...

