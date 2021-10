Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina | il trailer del crossover

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ildella sesta stagione dianticipa l'apparizione di Kiernan Shipka nei panni diSpellman neltra le serie tv. Dopo il preannunciatotrae Ledi, The CW ha svelato ildell'evento televisivo., interpretata da Kiernan Shipka, apparirà nella sesta stagione dineldi cinque episodi che avrà la sua premiere il 16 novembre negli USA.compare alla fine del, avvolta in un cappotto rosso, con Cheryl Blossom che si rivolge a lei esclamando: "Guarda cosa ci ha portato il gatto nero." Il...

