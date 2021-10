Risanamento aziendale, De Lise (Ungdcec): “Errore modificare ruolo commercialista” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Il cambio di rotta della politica sul ruolo dei dottori commercialisti nel processo di Risanamento aziendale sorprende negativamente”. Lo ha affermato Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, ricordando che la nuova formulazione dell’articolo 3 del Dl 118/2021 “richiede anche ai dottori commercialisti di comprovare l’esperienza maturata nel campo della crisi di impresa ai fini della nomina di esperto nella nuova procedura di composizione”. “Non possiamo nascondere un certo rammarico: nella prima versione era evidente il riconoscimento legittimo delle competenze specifiche in campo economico-aziendale del commercialista, quale figura professionale in grado di valutare l’esistenza di una prospettiva di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Il cambio di rotta della politica suldei dottori commercialisti nel processo disorprende negativamente”. Lo ha affermato Matteo De, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, ricordando che la nuova formulazione dell’articolo 3 del Dl 118/2021 “richiede anche ai dottori commercialisti di comprovare l’esperienza maturata nel campo della crisi di impresa ai fini della nomina di esperto nella nuova procedura di composizione”. “Non possiamo nascondere un certo rammarico: nella prima versione era evidente il riconoscimento legittimo delle competenze specifiche in campo economico-del, quale figura professionale in grado di valutare l’esistenza di una prospettiva di ...

Advertising

mediterranew : Risanamento aziendale, De Lise (Ungdcec): un errore le modifiche sul ruolo del commercialista... - Montecitorio : Decreto legge su crisi d'#impresa e risanamento aziendale, in corso in Aula la votazione degli emendamenti. Diretta… - larampait : #Risanamentoaziendale, #DeLise: 'un errore le modifiche sul ruolo del #commercialista' - InfoFiscale : Decreto crisi d'impresa e risanamento aziendale: le novità della legge di conversione - RadioRadicale : Misure su crisi d'impresa e risanamento aziendale e in materia di #giustizia. Discussione generale sulla conversio… -

Ultime Notizie dalla rete : Risanamento aziendale Risanamento aziendale, De Lise (Ungdcec): "Errore modificare ruolo commercialista" "Il cambio di rotta della politica sul ruolo dei dottori commercialisti nel processo di risanamento aziendale sorprende negativamente". Lo ha affermato Matteo De Lise , presidente dell' Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili , ricordando che la nuova ...

Decreto crisi d'impresa e risanamento aziendale: le novità della legge di conversione Questo rappresenta un passaggio chiave nell'evoluzione del processo di risanamento aziendale e di gestione della crisi d'impresa . Il provvedimento ha visto l'approvazione dell' emendamento 1900 ...

Risanamento aziendale, De Lise: "un errore le modifiche sul ruolo del commercialista" La Rampa Risanamento aziendale, De Lise (Ungdcec): "Errore modificare ruolo commercialista" (Teleborsa) - "Il cambio di rotta della politica sul ruolo dei dottori commercialisti nel processo di risanamento aziendale sorprende negativamente". Lo ha affermato Matteo De Lise, ...

Risanamento aziendale, De Lise: errore modifiche ruolo commercialista Un capitolo a parte merita la formazione. Riceviamo e pubblichiamo. Il cambio di rotta della politica sul ruolo dei dottori commercialisti nel processo di risanamento aziendale so ...

"Il cambio di rotta della politica sul ruolo dei dottori commercialisti nel processo disorprende negativamente". Lo ha affermato Matteo De Lise , presidente dell' Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili , ricordando che la nuova ...Questo rappresenta un passaggio chiave nell'evoluzione del processo die di gestione della crisi d'impresa . Il provvedimento ha visto l'approvazione dell' emendamento 1900 ...(Teleborsa) - "Il cambio di rotta della politica sul ruolo dei dottori commercialisti nel processo di risanamento aziendale sorprende negativamente". Lo ha affermato Matteo De Lise, ...Un capitolo a parte merita la formazione. Riceviamo e pubblichiamo. Il cambio di rotta della politica sul ruolo dei dottori commercialisti nel processo di risanamento aziendale so ...