Riqualificazione energetica al via per 91 siti culturali siciliani (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Minori consumi e maggiore efficienza nell’uso dell’energia per parchi archeologici, musei ed edifici storici in tutta l’Isola. Il governo Musumeci avvia la Riqualificazione energetica di 91 tra i più importanti siti e immobili appartenenti al patrimonio regionale dei beni culturali. mra/fsc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Minori consumi e maggiore efficienza nell’uso dell’energia per parchi archeologici, musei ed edifici storici in tutta l’Isola. Il governo Musumeci avvia ladi 91 tra i più importantie immobili appartenenti al patrimonio regionale dei beni. mra/fsc/gtr su Il Corriere della Città.

