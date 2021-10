Rimpiangi Alitalia? Ok, boomer (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lo scorso 15 ottobre Ita, la compagnia sorta dalle ceneri di Alitalia, ha cominciato formalmente le operazioni e presentato la nuova livrea. Pur avendo rilevato il marchio dell’ex vettore di bandiera, la società ha annunciato che non lo utilizzerà , sostituendolo col nuovo Ita Airways. Si tratta, secondo molti, di una mossa propedeutica alla ricerca di un compratore tra i grandi gruppi europei. Se le cose andranno effettivamente così, sarà l’esito migliore – ancorché tardivo – di una storia che avrebbe potuto e dovuto concludersi molti anni fa. L’ossessione della politica italiana per mantenere in vita una compagnia troppo piccola per essere grande, e troppo costosa per essere low cost, ha drenato dalle casse dello Stato l’equivalente di 13 miliard’i di euro durante la sua intera vita, dei quali quasi la metà negli ultimi sei anni. Fino agli anni Novanta, l’esborso è ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lo scorso 15 ottobre Ita, la compagnia sorta dalle ceneri di, ha cominciato formalmente le operazioni e presentato la nuova livrea. Pur avendo rilevato il marchio dell’ex vettore di bandiera, la società ha annunciato che non lo utilizzerà , sostituendolo col nuovo Ita Airways. Si tratta, secondo molti, di una mossa propedeutica alla ricerca di un compratore tra i grandi gruppi europei. Se le cose andranno effettivamente così, sarà l’esito migliore – ancorché tardivo – di una storia che avrebbe potuto e dovuto concludersi molti anni fa. L’ossessione della politica italiana per mantenere in vita una compagnia troppo piccola per essere grande, e troppo costosa per essere low cost, ha drenato dalle casse dello Stato l’equivalente di 13 miliard’i di euro durante la sua intera vita, dei quali quasi la metà negli ultimi sei anni. Fino agli anni Novanta, l’esborso è ...

contistefano969 : RT @istbrunoleoni: ITA non utilizza il marchio Alitalia perché cerca un compratore? Sarebbe l'esito migliore - ancorché tardivo - di ques… - AndIreGiu : Rimpiangi alitalia? OK, boomer - AndIreGiu : RT @istbrunoleoni: ITA non utilizza il marchio Alitalia perché cerca un compratore? Sarebbe l'esito migliore - ancorché tardivo - di ques… - GMOZZALI : Rimpiangi alitalia? OK, boomer - alex_liccardo : L’ossessione della politica italiana per mantenere in vita una compagnia troppo piccola per essere grande, e troppo… -

