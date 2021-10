Riforma Pensioni 2022: flessibilità, donne, lavori gravosi, Quota 102. Le ultime notizie (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Cosa succederà alla Riforma Pensioni con il tramonto di Quota 100? È la domanda che tutti si stanno ponendo in vista del termine di una delle possibilità di uscita anticipata con 62 anni di età e 38 di contributi, concessa fino al 31 dicembre 2021 dall’opzione voluta dalla Lega e introdotta dell’ex governo Conte 1. Si riapre intanto la disponibilità al tavolo di confronto tra governo e sindacati, che però chiedono tempi ristretti (al massimo entro maggio). In era Draghi, con il Pnrr alle porte e la nuova politica previdenziale dell’esecutivo, si comincia a parlare di come Riformare il sistema Pensionistico, dell’età giusta per andare in pensione per non far crollare il sistema previdenziale e garantire il giusto turn over nel mercato del lavoro. E si parla anche di ampliamento dei ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Cosa succederà allacon il tramonto di100? È la domanda che tutti si stanno ponendo in vista del termine di una delle possibilità di uscita anticipata con 62 anni di età e 38 di contributi, concessa fino al 31 dicembre 2021 dall’opzione voluta dalla Lega e introdotta dell’ex governo Conte 1. Si riapre intanto la disponibilità al tavolo di confronto tra governo e sindacati, che però chiedono tempi ristretti (al massimo entro maggio). In era Draghi, con il Pnrr alle porte e la nuova politica previdenziale dell’esecutivo, si comincia a parlare di comere il sistemastico, dell’età giusta per andare in pensione per non far crollare il sistema previdenziale e garantire il giusto turn over nel mercato del lavoro. E si parla anche di ampliamento dei ...

