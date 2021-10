Riders Republic, provalo gratis fino al 27 Ottobre! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ubisoft ha fatto sapere che da domani e fino al 27 Ottobre i giocatori potranno godersi quattro ore di Riders Republic gratuite prima del lancio dei giochi il 28 ottobre, anche su Stadia. Come bonus extra, qualsiasi progresso effettuato durante il periodo di prova gratuito verrà trasferito a qualsiasi edizione del gioco, se decidi di acquistarlo, in modo che i giocatori possano riprendere esattamente da dove avevano interrotto. Durante la prova, i giocatori potranno anche partecipare all’evento multiplayer “Mad Challenge”, in cui puoi competere per vincere premi. La settimana di prova includerà anche tutte e cinque le modalità carriera e multiplayer: • Gara di Massa: I più folli sono i migliori in queste epiche gare multisport con più di 50 giocatori. Solo durante la settimana di prova, per garantire che tutti i ... Leggi su g-stadia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ubisoft ha fatto sapere che da domani eal 27 Ottobre i giocatori potranno godersi quattro ore digratuite prima del lancio dei giochi il 28 ottobre, anche su Stadia. Come bonus extra, qualsiasi progresso effettuato durante il periodo di prova gratuito verrà trasferito a qualsiasi edizione del gioco, se decidi di acquistarlo, in modo che i giocatori possano riprendere esattamente da dove avevano interrotto. Durante la prova, i giocatori potranno anche partecipare all’evento multiplayer “Mad Challenge”, in cui puoi competere per vincere premi. La settimana di prova includerà anche tutte e cinque le modalità carriera e multiplayer: • Gara di Massa: I più folli sono i migliori in queste epiche gare multisport con più di 50 giocatori. Solo durante la settimana di prova, per garantire che tutti i ...

