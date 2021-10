Riapre la metro notturna di Londra (non solo per la campagna vaccinale)

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) C’è una data che i giovani, tornati ad assembrarsi nei locali notturni londinesi durante i weekend segneranno sul loro calendario: sabato 27 novembre 2021. È il giorno in cui, come annunciato dal sindaco Sadiq Khan, riprenderà il servizio di Night Tube: ladella capitale britannica, che solitamente chiude intorno a mezzanotte, tornerà, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, a restare attiva 24 ore su 24, come accadeva ai tempi pre-Covid. Per il momento, a 19 mesi di distanza dalle ultime corse notturne, il servizio sarà attivosu due delle sei linee su cui era stato esteso gradualmente a partire da agosto 2016. Le due linee coinvolte sono le stesse da cui è partito il progetto originario, la Central (quella rossa) e la Victoria (quella azzurra), il cui unico punto d’incontro, un po’ come Termini tra linea A e B di Roma, ...