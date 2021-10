Retroscena Higuain | il ritiro può arrivare già a novembre | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gonzalostarebbe pensando aldal calcio giocato che potrebbe avvenire già nel mese diLa carriera di Gonzalopotrebbe davvero essere arrivati agli sgoccioli. Secondo il The Sun il Pipita starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di appendere gli scarpini al chiodo già in, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto con l’Inter Miami. L’ex Juventus aveva recentemente affrontato il tema del, spiegando come gli pesasse la lontananza da patria e familiari. L'articolo proviene da Calcio News 24.