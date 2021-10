Reja | ”Campionato? Per quanto si sta vedendo il Napoli è la squadra più titolata”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021): “mi ha dato amicizie e soddisfazioni, avevo ragazzi di gran cuore. Hamsik uno dei più forti che io abbia allenato” Edy, C.T. dell’Albania, è intervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, per parlare dell’attuale, del magnifico periodo che dta attraversando il, dei suoi trascorsi nella città partenopea, di Hamsik e di altro. Queste le sue parole: DELUSIONE DIDOPO AVELLINO-“Dopo Avellino-ero molto deluso, avevo saputo di altre situazioni che mi avevano convinto che ilnon potesse tornare in alto e mi ero avvilito. Ma per fortuna sono rimasto: ho conosciuto di più, ho trovato amicizie e ...

