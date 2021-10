Regno Unito | torna a fare paura il Covid | oltre 200 morti al giorno e 43mila casi Sotto osservazione nuova mutazione

Leggi su tpi

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilieri ha riportato il numero più alto di decessi perdallo scorso marzo, con 223 decessi registrati entro 28 giorni dalla positività al nuovo coronavirus. Si tratta del bilancio più alto dal 9 marzo, che porta il totale nei sette giorni precedenti a 911, un aumento di quasi il 15% rispetto alla settimana precedente. Nonostante il forte aumento dei, il governo di Boris Johnson non intende reintrodurre restrizioni anti-, eliminate per la maggior parte lo scorso luglio. Secondo quanto dichiarato ieri da Downing Street, non sarà preso in considerazione per il momento il cosiddetto “piano B”, predisposto nel caso di un peggioramento della situazione epidemica. Il piano prevede il ritorno dell’obbligo di mascherina e la richiesta in alcuni contesti di certificati vaccinali, ...