Regno Unito, il ministro della Salute: “Rischio 100 mila contagi al giorno, sarà un inverno duro” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il titolare della Sanità Sajid Javid ha detto che se il numero di immunizzati non salirà, nuove restrizioni diverranno probabili Leggi su lastampa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il titolareSanità Sajid Javid ha detto che se il numero di immunizzati non salirà, nuove restrizioni diverranno probabili

Advertising

eziomauro : Covid, duecento morti al giorno: costa caro al Regno Unito lo stop a mascherine e pass - Agenzia_Ansa : Picco di morti nel Regno Unito. Spunta una nuova mutazione denominata 'AY.4.2'. Ricoveri sotto controllo. Stretta i… - fattoquotidiano : Regno Unito, nuovo record di morti da marzo a causa del coronavirus: sono 223 in 24 ore - enrico_farda : RT @AlexTheModLife: La Russia, stravolta dal Covid, impone a Mosca un losckdown a gli ultra 60enni lungo 4 mesi. New York richiude tutto. M… - enrico_farda : RT @CalaminiciM: La notizia dell’ introduzione del green pass in Italia ha fatto il giro del mondo. Moltissimi cittadini americani e del Re… -