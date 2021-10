Regno Unito, arrestato latitante marocchino condannato per stupro. Frequentava i centri sociali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In manette un latitante marocchino condannato per violenza sessuale. Gli uomini della Digos di Cosenza (che hanno svolto le indagini) hanno arrestato un latitante marocchino di 34 anni nella contea di South Yorkshire nel Regno Unito. L’uomo era già condannato in via definitiva a 5 anni per violenza sessuale. Lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. La cattura è avvenuta sulla base del mandato di arresto disposto dal Trade and Cooperation Agreement. Siglato tra Italia e Gran Bretagna post Brexit. Regno Unito, arrestato un latitante marocchino Le autorità inglesi hanno disposto oggi l’estradizione del marocchino. Che è stato ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In manette unper violenza sessuale. Gli uomini della Digos di Cosenza (che hanno svolto le indagini) hannoundi 34 anni nella contea di South Yorkshire nel. L’uomo era giàin via definitiva a 5 anni per violenza sessuale. Lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. La cattura è avvenuta sulla base del mandato di arresto disposto dal Trade and Cooperation Agreement. Siglato tra Italia e Gran Bretagna post Brexit.unLe autorità inglesi hanno disposto oggi l’estradizione del. Che è stato ...

