Reddito di cittadinanza, Grillo: «Ogni critica non è attacco a M5S, ma offesa a 3 milioni di persone» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «L'ancora di salvezza contro povertà e sfruttamento.» Si intitola così il post di Beppe Grillo sul suo blog beppeGrillo.it in cui spiega, attraverso i dati, perché il Reddito di cittadinanza oggi è una misura importante a livello sociale. Un intervento in cui, praticamente punto per punto, ha spiegato attraverso i dati le sue ragioni di fronte a quelle che sono spesso le critiche che piovono attorno alla misura. Reddito di cittadinanza, Beppe Grillo ricorda importanza all'apice del periodo pandemico Beppe Grillo, tra i numeri citati, ha ricordato come il Reddito di cittadinanza «all'apice del periodo pandemico» è arrivato ad avere quasi 3,7 milioni di poveri. Ha rammentato la funzione integrativa ...

