Reddito di cittadinanza, Grillo: “È liberazione da sfruttamento, lavoro nero e salari da fame. Per il 20% dei beneficiari integra il salario” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il giorno dopo il via libera del cdm a un rifinanziamento da 1 miliardo per il Reddito di cittadinanza, il fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo, sul suo blog, ricorda l’utilità della misura anti povertà partendo dai dati Inps. “Per chi avesse ancora voglia di svilire una delle idee più rivoluzionarie di questo paese, ricordo che ogni critica al Reddito di cittadinanza non è un attacco al M5S, ma un’offesa a 3,7 milioni di persone che fino a ieri non riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena, e che finalmente non si sentono più invisibili“, è l’attacco del post. “Insieme al Reddito di emergenza sono state raggiunte quasi 5 milioni di poveri, quanti ne certificava l’Istat, più o meno, in povertà assoluta“. Oltre a ricordare i numeri su importo medio, tipologia di nuclei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il giorno dopo il via libera del cdm a un rifinanziamento da 1 miliardo per ildi, il fondatore del Movimento 5 stelle Beppe, sul suo blog, ricorda l’utilità della misura anti povertà partendo dai dati Inps. “Per chi avesse ancora voglia di svilire una delle idee più rivoluzionarie di questo paese, ricordo che ogni critica aldinon è un attacco al M5S, ma un’offesa a 3,7 milioni di persone che fino a ieri non riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena, e che finalmente non si sentono più invisibili“, è l’attacco del post. “Insieme aldi emergenza sono state raggiunte quasi 5 milioni di poveri, quanti ne certificava l’Istat, più o meno, in povertà assoluta“. Oltre a ricordare i numeri su importo medio, tipologia di nuclei ...

