Reddito di cittadinanza, bollette e pensioni: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2022 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento Programmatico di Bilancio, che contiene le misure da inserirsi nella Legge di Bilancio. La manovra dovrebbe prevedere circa 25.000.000.000€ e affronterà diverse questioni, dal dopo Quota 100 agli incentivi e alle bollette. Ecco i primi dettagli sul contenuto del Documento.Quali bonus potrebbero essere prorogati dalla Legge di Bilancio 2022Tra le misure inserite nel Documento Programmatico di Bilancio figurano alcuni bonus tra i più attesi. In particolare, sarebbero confermati: La proroga del Superbonus fino al 2023. Dovrebbe essere limitata ai condomini e all'edilizia popolare;Il credito d'imposta al 50% e al 65% sugli altri bonus edilizi per il 2022. Ancora non è noto se sarà ...

matteosalvinimi : Lavori in corso su Reddito Cittadinanza e pensioni, Lega è impegnata per tutelare i lavoratori precoci e quelli del… - carlosibilia : Nella Manovra 2022 confermato lo stanziamento per il reddito di cittadinanza e la proroga al 2023 del superbonus. I… - Agenzia_Ansa : Mafiosi con il reddito di cittadinanza, 109 indagati in Puglia. Percepiti illecitamente da boss e familiari 900mila… - Antonio69914372 : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Quali sono i vostri valori solo il reddito di cittadinanza e le poltrone a Montecitorio - lametino : Reddito di cittadinanza a chi è legato alla criminalità, nuova interrogazione di Wanda Ferro (FDI) - -