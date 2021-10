Reddito di cittadinanza, a Bari lo prendevano anche i condannati per mafia: 109 denunciati (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 109 le persone denunciate dalla Guardia di finanza di Bari per aver percepito il Reddito di cittadinanza, per un totale di 900 mila euro, anche se condannati per reati di mafia (erano gravati da una sentenza di condanna definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso o per altri gravi reati). Circostanza che non avrebbe consentito loro, così come prevede la normativa, di beneficiare della misura economica. Tra le persone denunciate anche un esponente di spicco di un clan operante nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani, condannato in via definitiva sia per il reato di associazione mafiosa sia per tentato omicidio di un affilato al clan rivale. Nell’indagine, che è stata denominata “Veritas“, è stata così accertata l’erogazione, non dovuta, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 109 le persone denunciate dalla Guardia di finanza diper aver percepito ildi, per un totale di 900 mila euro,seper reati di(erano gravati da una sentenza di condanna definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso o per altri gravi reati). Circostanza che non avrebbe consentito loro, così come prevede la normativa, di beneficiare della misura economica. Tra le persone denunciateun esponente di spicco di un clan operante nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani, condannato in via definitiva sia per il reato di associazione mafiosa sia per tentato omicidio di un affilato al clan rivale. Nell’indagine, che è stata denominata “Veritas“, è stata così accertata l’erogazione, non dovuta, ...

