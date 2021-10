Range Rover - La nuova generazione è pronta al debutto

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La data da cerchiare sul calendario è il 26 ottobre: solo allora scopriremo com'è la. Ilmondiale avverrà in diretta streaming sulle piattaforme digitali della Land, che ha diffuso un paio di teaser per annunciare l'evento. Nella circostanza, si comunica anche che i clienti potranno ordinare lasport utility già a partire dal giorno della presentazione. Cosa attendersi. Per ora le immagini non offrono grandi anteprime delle novità introdotte dalladella Suv britannica. Qualche anticipazione, però, ve l'avevamo fornita nell'approfondimento pubblicato nella sezione Q Premium con le nostre ricostruzioni grafiche esclusive. C'è poi un dettaglio, emerso dai teaser, che mostra una griglia dalla ...

La data da cerchiare sul calendario è il 26 ottobre: solo allora scopriremo com'è la nuova. Il debutto mondiale avverrà in diretta streaming sulle piattaforme digitali della Land, che ha diffuso un paio di teaser per annunciare l'evento. Nella circostanza, si comunica ...Vendite in crescita anche per ilVelar che sfiora quota 10 mila unità vendute, precedendo lo Stelvio e facendo segnare un miglioramento del +10%. In calo, invece, il Jaguar F - Pace che ...Annuncio vendita Land Rover Range Rover Evoque 2.0 TD4 150 CV 5p. Bs Ed. Premium Pure usata del 2018 a Milano nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Land Rover ha pubblicato una prima immagine della Nuova Range Rover, in attesa della presentazione mondiale, che si terrà il 26 ottobre alle 21:45 ora italiana ...