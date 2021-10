Raimondo Todaro piange la piccola Chiara: “Ti porterò sempre nel mio cuore”. Il toccante post del ballerino per la bimba stroncata dal cancro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Ciao Chiara, quando ho accettato il progetto del @comitatoverga l’ho fatto col cuore ma avevo una paura, una grande paura, quella di non rivedere più alcuni di voi”, inizia così il post pubblicato da Raimondo Todaro su Instagram ieri 19 ottobre. Il ballerino, ora insegnante di Amici, aveva accettato di portare la sua più grande passione tra le mura del Centro Maria Letizia Verga, un’eccellenza italiana nella ricerca, cura e assistenza dei bambini malati di leucemie e linfomi. Dapprima con lezioni online e poi dal vivo, l’ex di Ballando con le Stelle ha donato alcune ore di svago e di arte ai piccoli guerrieri del Centro, con tutte le precauzioni del caso (guanti, doppia mascherina etc.): con loro aveva instaurato un legame sincero e ora che una di loro, Chiara, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Ciao, quando ho accettato il progetto del @comitatoverga l’ho fatto colma avevo una paura, una grande paura, quella di non rivedere più alcuni di voi”, inizia così ilpubblicato dasu Instagram ieri 19 ottobre. Il, ora insegnante di Amici, aveva accettato di portare la sua più grande passione tra le mura del Centro Maria Letizia Verga, un’eccellenza italiana nella ricerca, cura e assistenza dei bambini malati di leucemie e linfomi. Dapprima con lezioni online e poi dal vivo, l’ex di Ballando con le Stelle ha donato alcune ore di svago e di arte ai piccoli guerrieri del Centro, con tutte le precauzioni del caso (guanti, doppia mascherina etc.): con loro aveva instaurato un legame sincero e ora che una di loro,, ha ...

