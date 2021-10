Rachel Levine è la prima ufficiale transgender a quattro stelle degli USA

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’assistente del segretario alla saluteStati Uniti,, ha prestato giuramento comenella storia del Paese. La sua nomina aveva già fatto notizia a gennaio e ora la dottoressa 63enne è ammiraglia del Corpo incaricato del servizio sanitario pubblicoStati Uniti, che conta circa 6.000 ufficiali in uniforme e ha il compito di rispondere a crisi sanitarie come la pandemia di coronavirus e i disastri naturali. Si tratta, a tutti gli effetti, di una delle più alte cariche dello Stato. La nomina diall’USPHS Commissioned Corps l’ha resa anche lapersona dichiaratamenteammiraglia a ...

Advertising

Efisio31251859 : RT @ChanceGardiner: La trans Rachel Levine, viceministro della salute di Biden, che lo scorso anno quando era ministro della sanità della P… - Ale_Bart_77 : Usa, Rachel Levine primo ufficiale a quattro stelle transgender. E' stata nominata dal Presidente Joe Biden Ammirag… - missypippi : RT @ChanceGardiner: La trans Rachel Levine, viceministro della salute di Biden, che lo scorso anno quando era ministro della sanità della P… - ChiriNilla : RT @ChanceGardiner: La trans Rachel Levine, viceministro della salute di Biden, che lo scorso anno quando era ministro della sanità della P… - Lorenzxo2 : RT @ChanceGardiner: La trans Rachel Levine, viceministro della salute di Biden, che lo scorso anno quando era ministro della sanità della P… -

Ultime Notizie dalla rete : Rachel Levine

Rai News

Una pediatra transgender,, già viceministro della Sanità in Usa, sarà il primo ufficiale a quattro stelle in Usa. E' stata nominata infatti dal presidente Joe Biden ammiraglio del Corpo incaricato del servizio ...entra nella storia: è la prima ufficiale a quattro stelle transgender., nominata da Joe Biden, ha giurato come ammiraglio della Public Health Service Commissioned Corp, una forza ...La dottoressa Rachel Levine ha prestato giuramento come primo ufficiale transgender a quattro stelle nella storia del paese. Ha 63 anni, e ora è un ammiraglio del Corpo incaricato del servizio sanitar ...Nominata da Joe Biden, ha prestato giuramento come ammiraglio della Public Health Service Commissioned Corp. La presidenza Trump aveva inziato una vera guerra contro il mondo transgender ...