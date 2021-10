Quotidiani sportivi | le prime pagine | l’Inter si rialza Il Milan perde

Advertising

CoreRomanista : ?? Buongiorno tifosi della #ASRoma ?? Le #primepagine dei quotidiani sportivi del #20ottobre #CorrieredelloSport… - fantapiu3 : Via al #mercoledì con le prime pagine dei #quotidiani ?? sportivi dal mondo, oggi ancora #ChampionsLeague con… - giornali_it : La #PrimaPagina de #LaGazzettaDelloSport è ora disponibile su @giornali_it assieme a molti altri… - lagoleada_it : Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, #mercoledì #20ottobre 2021 ?? - InteristaForev4 : Le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi... -

Ultime Notizie dalla rete : Quotidiani sportivi

Forza Parma

Gli errori di Orsato sono sotto gli occhi di tutti, tanto che i maggiorihanno evidenziato il disastro fatto in Juve - Roma. L'arbitraggio di Orsato è stato anche oggetto dello ...Ma tutti isi soffermano sulla valutazione del suo operato di domenica sera, e notano che non è stata giudicata completamente negativa. Il Corriere dello Sport definisce '...Chiedere a Paulo Fonseca per esempio. Oppure a Leo Messi. Eh sì perchè quando Dzeko fa gol in Champions, anche quelli che sembrano inutili finiscono poi per pesare come una montagna. Firmò l'1 - 4 con ...Ampio spazio alla Champions League con le milanesi protagoniste. Il Milano esce sconfitto da Oporto, l'Inter guadagna tre punti preziosi contro lo sheriff. Per quanto riguarda la ...