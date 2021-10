Quirinale: Mattarella riceve Draghi e ministri in vista Consiglio Ue (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista del prossimo Consiglio europeo di Bruxelles, ha ricevuto oggi al Quirinale, nel corso della tradizionale colazione di lavoro, il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, il ministro della Salute Roberto Speranza, il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Roberto Garofoli, e il sottosegretario di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, indel prossimoeuropeo di Bruxelles, ha ricevuto oggi al, nel corso della tradizionale colazione di lavoro, il presidente deldei, Mario, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, il ministro della Salute Roberto Speranza, il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, il sottosegretario di Stato alla presidenza deldei, Roberto Garofoli, e il sottosegretario di ...

