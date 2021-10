Questo video di Putin che accusa i leader mondiali di voler «ridurre la popolazione» è manipolato (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 20 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di un filmato pubblicato il 17 ottobre su Twitter. Il video in questione dura in tutto poco meno di 90 secondi e ritrae un discorso pubblico del presidente russo Vladimir Putin, che secondo i sottotitoli italiani accuserebbe i «leader del mondo» di tramare «un piano diabolico» con l’obiettivo di «ridurre la popolazione» (dal minuto 0:09). Sempre secondo i sottotitoli, Putin chiederebbe «ai governanti» di «retrocedere con il vostro piano» e di «lasciare in pace le menti dei giovani e degli oppressi» (dal minuto 0:38). Il presidente russo avrebbe ammonito anche i media, che «devono cominciare a dire la verità», per non incappare non solo nell’ira di Dio, ma anche ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 20 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di un filmato pubblicato il 17 ottobre su Twitter. Ilin questione dura in tutto poco meno di 90 secondi e ritrae un discorso pubblico del presidente russo Vladimir, che secondo i sottotitoli italiani accuserebbe i «del mondo» di tramare «un piano diabolico» con l’obiettivo di «la» (dal minuto 0:09). Sempre secondo i sottotitoli,chiederebbe «ai governanti» di «retrocedere con il vostro piano» e di «lasciare in pace le menti dei giovani e degli oppressi» (dal minuto 0:38). Il presidente russo avrebbe ammonito anche i media, che «devono cominciare a dire la verità», per non incappare non solo nell’ira di Dio, ma anche ...

