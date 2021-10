Quentin Tarantino omaggia Ennio Morricone alla Festa del Cinema di Roma | “È stato un vero gigante”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)non ha dimenticato: il celebre regista, che ha ricevutodeldiil premiocarriera, ha speso parole toccanti per il compianto Maestro della Musica scomparso a luglio dello scorso anno.ha svelato l’aneddoto del loro incontro e intrattenuto la platea italiana.: le parole del registadeldiQuella tranon è stata la storia di una lunga collaborazione, come per esempio quella di Stephen Spielberg e ...

Il re del pulpha paralizzato via Condotti. Il regista, premiato alla Festa del Cinema di Roma, ha trovato il red carpet nel centro della Capitale dove ad attenderlo c'erano centinaia di fan in ...Premio alla carriera alla Festa di Roma, oltre ad essere un regista geniale, è un vero fenomeno di fisicità, irruenza verbale e soprattutto risata compulsiva e contagiosa. Impossibile resistergli come è capitato nell'...Quentin Tarantino non ha dimenticato Ennio Morricone: il celebre regista, che ha ricevuto alla Festa del Cinema di Roma il premio alla carriera, ha speso parole toccanti per il compianto Maestro della ...Quentin Tarantino Roma: con grande esuberanza e humor, il regista ha ricevuto l'onorificenza alla carriera dalle mani del collega Dario ...