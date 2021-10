Quentin Quentin | il grido dei fan in delirio a festa cinema di Roma

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) ,, 19 Ottobre 2021 L'entrata diTarantino all Auditorium parco della Musica dove si svolge ladeldi

, Roma, 19 Ottobre 2021 L'entrata diTarantino all Auditorium parco della Musica dove si svolge la Festa del Cinema di RomaRoma, 19 ottobre 2021Tarantino all'Auditorium Parco della Musica di Roma per la Festa del Cinema. Ecco la piroetta che il regista ha concesso ai fotografi sul red carpet.Dopo lo scorso anno dominato dalla pandemia, la 16esima edizione del festival del cinema romano celebra la settima arte con anteprime internazionali e tanti ospiti ...ROMA - Sale stracolme ed eccitazione per l'arrivo di Quentin Tarantino, ieri, alla Festa del Cinema di Roma, dove il regista si è confrontato allegramente prima con la stampa e poi con ...