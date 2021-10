Quella pernacchia afgana di Putin all’Occidente

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) In Afghanistan la Russia continua a guidare i negoziati con i talebani scegliendo un formato sui generis: dialogare oggi, domani chissà. In quest’ottica si inserisce l’invito a Mosca da parte governo russo delle delegazioni di Cina, Pakistan, Iran, Paesi dell’Asia Centrale e India. Obiettivo: stilare una road map comune con cui affrontare la presa del potere talebano. Si tratta sostanzialmente di nazioni che hanno in comune una missione: evitare che l’economia afghana – nelle mani di jihadisti tendenzialmente digiuni di amministrazione pubblica – collassi definitivamente. Non è l’unica cupa preoccupazione che toglie il sonno alle potenze radunate a Mosca. Se la crisinon dovesse arrestarsi, il rischio di una guerra civile sarebbe tutt’altro che remoto. Con il risultato di fare di Kabul una nuova Damasco, e creare una reazione a catena nella regione tra ...

Advertising

AnnigioGiovanni : @spinax64 @elenabonetti Ha dovuto farlo. Si è sacrificata con questa dichiarazione di ?? per distogliere l'attenzion… - 76Strix : @alessiopadella @fdragoni La sonora pernacchia si é sentita fino in Cina ????????. Speriamo che blocchino tutte le atti… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella pernacchia

codacons.it

... Fascinating Fascism di Susan Sontag ,domanda mi fece pensare a una pratica dei ... ma è sano fargli unaquando passa. Se poi si tratta di un ragazzo, bisogna togliergliela proprio ...Si tratta di un sacrificio economico importante per molti lavoratori per cuisomma ...stesso aveva stabilito più di un mese fa? E infatti al momento ha ricevuto in risposta una sonoraA partire dalla nostra immediata riorganizzazione, dalla nostra rinnovata capacità di saper rispondere ai territori, al cuore del nostro Paese' 'Lavoreremo in modo costruttivo ma senza fare sconti a c ...La tornata di ammnistrative ha sancito il fallimento amministrativo dei grillini, bocciati alle urne in tutti i Comuni che guidavano. Ora sono condannati a fare la stampella al Pd ...