Quasi unico Paese in Europa a mantenere l'Iva sugli assorbenti al 22%, come i tartufi e i francobolli da collezioni. Si spera che questa sia la volta buona (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La cosiddetta “tampon tax,” ovvero l’Iva che viene pagata sugli assorbenti, potrebbe finalmente essere ridotta. E sarebbe anche il caso, visto che in Italia attualmente è al 22% come stabilito da una legge del 1973, che significa che, di fatto gli assorbenti vengono equiparati a un bene di lusso. Leggi anche › Il ciclo non è un lusso: il “tampon tax tour” arriva alla Ue Tampon tax, la riduzione dell’Iva è necessaria Per farsi un’idea, l’Iva degli assorbenti è più alta di prodotti come il tartufo o i francobolli da collezione che hanno un’imposta agevolata al 10 per cento. Ed è più alta anche di beni come i libri e i manifesti per le ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La cosiddetta “tampon tax,” ovvero l’Iva che viene pagata, potrebbe finalmente essere ridotta. E sarebbe anche il caso, visto che in Italia attualmente è al 22%stabilito da una legge del 1973, che significa che, di fatto glivengono equiparati a un bene di lusso. Leggi anche › Il ciclo non è un lusso: il “tampon tax tour” arriva alla Ue Tampon tax, la riduzione dell’Iva è necessaria Per farsi un’idea, l’Iva degliè più alta di prodottiil tartufo o ida collezione che hanno un’imposta agevolata al 10 per cento. Ed è più alta anche di benii libri e i manifesti per le ...

Advertising

naraska5 : Ma sono l'unico che si alza quasi sempre senza un'erezione su Twitter? Eppure funziona tutto credo ?? - howlovemyself : RT @ItalianArmy_fam: ???????????? ????????: ?????????? ???????? & ???????? ?????????? ???????? è angelica, traslucida e luminescente. Risplende di purezza e gentilezza. È… - sebilardi : Su #Dumfries: tecnicamente ruvido come pochi altri, ma funzionale per la squadra poiché l'unico con fisico e gamba.… - piucheperfetto : Poi a lezione sono tutti “vi voglio far fare il parziale così siete più leggeri” e poi aggiungono ore di lezione qu… - peterkama : Parlo ogni secondo col mio piccolo che ho perso. Mi ha detto di andare avanti, e così farò, parlando di calcio. E v… -