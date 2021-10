Qual è il vero nome di Ivana Spagna? Vita, carriera e marito della cantante (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ivana Spagna è una delle cantanti più celebre nel panorama musicale italiano. Conosciamola meglio e scopriamo Qualcosa in più su di lei. Ivana Spagna (Getty Images)Tra le artiste che hanno contribuito a cambiare il panorama musicale italiano negli anni Ottanta c’è sicuramente Ivana Spagna. Alcuni la conoscono semplicemente come Spagna, il nome d’arte che ha utilizzato per diverso tempo. Come alcuni di voi sapranno, Ivana non è solo una cantante, ma anche autrice delle sue canzoni. Un successo commerciale avuto sia in Italia che all’estero, soprattutto grazie alla hit Easy Lady, brano uscito nel 1986 e che le ha dato una fama mondiale non indifferente. Conosciamola meglio. Chi è ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è una delle cantanti più celebre nel panorama musicale italiano. Conosciamola meglio e scopriamocosa in più su di lei.(Getty Images)Tra le artiste che hanno contribuito a cambiare il panorama musicale italiano negli anni Ottanta c’è sicuramente. Alcuni la conoscono semplicemente come, ild’arte che ha utilizzato per diverso tempo. Come alcuni di voi sapranno,non è solo una, ma anche autrice delle sue canzoni. Un successo commerciale avuto sia in Italia che all’estero, soprattutto grazie alla hit Easy Lady, brano uscito nel 1986 e che le ha dato una fama mondiale non indifferente. Conosciamola meglio. Chi è ...

Advertising

LaFionda2020 : @HuffPostItalia Ma qual è la tariffa dell'Huffpost per un pubbliredazionale di questo tipo, camuffato da articolo vero? Per sapere... - Carlanoncelafa : @tx3hvung Ah è vero ci sono i test lol Qual è il livello di inglese richiesto? - SchulzCassyd : +Un padre ed un fratello, Ilgaz e Yekta; Due ragazzi che in un certo qual senso si sono smarriti, Cynar ed Engin.… - alexpagnoni : Qual è il vero significato del termine ' Product Owner'? Una persona che fra i suoi compiti prendere anche le decis… - jy_pyy : RT @CharlyMatt: I giovani non hanno voglia di lavorare? Tra full time a 500€ al mese, stage per chi ha almeno 2 anni di esperienza e condiz… -