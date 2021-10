PSG-Lipsia, Pochettino: “Miglioreremo col tempo” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Abbiamo iniziato bene segnando, poi abbiamo avuto un momento difficile contro una squadra che aveva segnato tre gol contro il Manchester City. Il Lipsia è capace di creare occasioni, era un avversario molto pericoloso ma abbiamo dimostrato carattere”. E’ l’analisi di Mauricio Pochettino, tecnico del Psg, dopo la vittoria in rimonta per 3-2 sul Lipsia nella terza giornata di Champions League. Nonostante la campagna acquisti faraonica, il tecnico chiede pazienza: “Col tempo Miglioreremo, non ho dubbi a riguardo. Le qualità di Mbappè sono perfette per giocare in contropiede. Avendo Messi con la sua abilità di passaggio, Hakimi e Mendes sulle fasce in grado di attaccare gli spazi, possiamo giocare così. Possiamo migliorare nel nostro gioco di posizione, ma questo richiede tempo”, ha detto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Abbiamo iniziato bene segnando, poi abbiamo avuto un momento difficile contro una squadra che aveva segnato tre gol contro il Manchester City. Ilè capace di creare occasioni, era un avversario molto pericoloso ma abbiamo dimostrato carattere”. E’ l’analisi di Mauricio, tecnico del Psg, dopo la vittoria in rimonta per 3-2 sulnella terza giornata di Champions League. Nonostante la campagna acquisti faraonica, il tecnico chiede pazienza: “Col, non ho dubbi a riguardo. Le qualità di Mbappè sono perfette per giocare in contropiede. Avendo Messi con la sua abilità di passaggio, Hakimi e Mendes sulle fasce in grado di attaccare gli spazi, possiamo giocare così. Possiamo migliorare nel nostro gioco di posizione, ma questo richiede”, ha detto ...

