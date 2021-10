Propaganda segreta | sfottò nei caffè | scioperi | disobbedienza femminile | così la classe operaia a Livorno si ribellò da subito al fascismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 ottobre 2021), la città rossa, capitale delle divisioni a sinistra e culla del comunismo italiano almeno nella sua forma di partito. La città del ’21, del teatro Goldoni e del teatro SanMarco. Ma è anche la città dei Ciano, Costanzo e Galeazzo, il genero del Duce. In mezzo, il popolo: operai, navicellai, artigiani, portuali, barrocciai, tessitrici, cenciaiole, ma anche ladri, prostitute, disoccupati e disoccupate, sottoproletari e sottoproletarie.1921 (4punte edizioni, 144 p., 15 euro), scritto da Olimpia Capitano, indaga sui fermenti di quell’anno che ha fatto da svolta per la Storia d’Italia. “Saper interrogare quei fermenti – è la missione dichiarata del libro in quarta di copertina – ci permette di ricostruire una memoria che – se non tutelata – può facilmente divenire oggetto di strumentalizzazione politica”. Capitano, storica contemporaneista, ...