Processo Last Banner, condannati 6 ultras Juventus (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sei condanne e sei assoluzioni in Tribunale a Torino nel Processo di primo grado Last Banner nei confronti di tifosi della Juventus, accusati a vario titolo di estorsione e tentata estorsione, intimidazioni, prevaricazioni verso la società, gli steward e altri tifosi e 5 anche di associazione a delinquere. La pena più alta per Gerardo Mocciola condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione e a 5 anni di Daspo. Per Domenico Scarano la pena inflitta è stata di 3 anni e 3 mesi, due anni e 4 mesi a Salvatore Cava, 2 anni e 6 mesi a Sergio Genre, un anno e sei mesi a Umberto Toia e un anno e due mesi per Giuseppe Franzo. Oltre a Mocciola, 5 anni di Daspo anche per Cava, Scarano e Gente, due anni di Daspo invece Toia e Franzo. In particolare, il tribunale oltre alle 6 condanne, ha assolto 5 persone mentre una sesta è stata ...

