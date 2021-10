Probabili formazioni Napoli Legia Varsavia: pronti tanti cambi per Spalletti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Probabili formazioni Napoli Legia Varsavia - Napoli e Legia Varsavia si affrontano allo Stadio Diego Armando Maradona giovedì alle 21. Partenopei reduci dalla rocambolesca sconfitta casalinga con lo Spartak Mosca, polacchi reduci invece da due vittorie per 1-0 e che in questo momento comandano da soli il Gruppo C. Napoli ultimo, unica squadra senza una vittoria finora. Possibili due esordi dal primo minuto nel Napoli Spalletti cerca di gestire le energie per il doppio impegno campionato-Europa League, e pensa a una serie di cambi nella titolare. A partire dai pali, che saranno difesi da Meret invece che da Ospina. In difesa Manolas ha recuperato dall'infortunio alla caviglia ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 ottobre 2021)si affrontano allo Stadio Diego Armando Maradona giovedì alle 21. Partenopei reduci dalla rocambolesca sconfitta casalinga con lo Spartak Mosca, polacchi reduci invece da due vittorie per 1-0 e che in questo momento comandano da soli il Gruppo C.ultimo, unica squadra senza una vittoria finora. Possibili due esordi dal primo minuto nelcerca di gestire le energie per il doppio impegno campionato-Europa League, e pensa a una serie dinella titolare. A partire dai pali, che saranno difesi da Meret invece che da Ospina. In difesa Manolas ha recuperato dall'infortunio alla caviglia ...

