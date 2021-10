Prevenzione del cancro colorettale, Fismad lancia l’allarme: nel 2020 screening in calo del 45% – con punte dell’87% in meno in Calabria. Persi alla diagnosi 1.300 cancri e 7.400 adenomi avanzati (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’appello agli over 50 e’ quello di fare il test ogni due anni. La riduzione degli screening, mantenuta nel medio e lungo periodo, può portare all’aumento della diagnosi di tumori in stadio avanzato (+3%) e della mortalità (+12%). Milano, 20 ottobre 2021 – In netto calo nel 2020 i test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (- 45%, con punte di -87% in Calabria), che hanno registrato nel nostro Paese una flessione di 1.100.000 unità rispetto al 2019, con un ritardo medio nazionale di 5,5 mesi nei programmi di screening. E ancora: si calcola che nel 2020 siano stati Persi alla diagnosi dello screening 1.300 cancri e 7.400 adenomi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’appello agli over 50 e’ quello di fare il test ogni due anni. La riduzione degli, mantenuta nel medio e lungo periodo, può portare all’aumento delladi tumori in stadio avanzato (+3%) e della mortalità (+12%). Milano, 20 ottobre 2021 – In nettoneli test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (- 45%, condi -87% in), che hanno registrato nel nostro Paese una flessione di 1.100.000 unità rispetto al 2019, con un ritardo medio nazionale di 5,5 mesi nei programmi di. E ancora: si calcola che nelsiano statidello1.300e 7.400...

Advertising

ilfoglio_it : La vendetta di #Lamorgese: Roberto Maroni, leghista anti #Salvini, sarà il capo della consulta per l'attuazione de… - DPCgov : Non solo emergenza, #protezionecivile vuol dire anche fare previsione e prevenzione. Ora più che mai questi temi so… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - a_vicinanza : RT @TIG_italia: Sessione 8 #TIGdigitaly #digitale e #prevenzione: utililzzare delle applicazioni che nel mondo del 'digital carevice'aiuta… - SimonVenturini : #VENEZIA • Vince la beneficenza grazie alle Marie del @Venice_Carnival e alle Pink Lioness in #Venice. Un piacere… -