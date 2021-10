Premio “Industria Felix” per l’I.p.s. di San Martino Valle Caudina (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Martino Valle Caudina (Av) – Prestigioso riconoscimento per un’azienda Caudina: la I.P.S. (Industria Produzione Semi lavorati) di San Martino Valle Caudina, ieri è stata premiata per performance gestionale e affidabilità finanziaria. Un importante traguardo raggiunto da 62 imprese campane (su 70mila esistenti) che sono state valutate e selezionate in base ai bilanci più virtuosi ed alla crescita di fatturato e dipendenti. Durante le premiazioni, che si sono svolte presso la Città della Scienza di Napoli, era presente anche il Governatore Vincenzo De Luca. Ieri, a rappresentare l’azienda Caudina e a ritirare il Premio è stato l’amministratore delegato Sergio D’Alessio che durante il suo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Av) – Prestigioso riconoscimento per un’azienda: la I.P.S. (Produzione Semi lavorati) di San, ieri è stata premiata per performance gestionale e affidabilità finanziaria. Un importante traguardo raggiunto da 62 imprese campane (su 70mila esistenti) che sono state valutate e selezionate in base ai bilanci più virtuosi ed alla crescita di fatturato e dipendenti. Durante le premiazioni, che si sono svolte presso la Città della Scienza di Napoli, era presente anche il Governatore Vincenzo De Luca. Ieri, a rappresentare l’aziendae a ritirare ilè stato l’amministratore delegato Sergio D’Alessio che durante il suo ...

