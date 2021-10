Preghiera della sera del 20 Ottobre 2021: “Ricordati della Tua famiglia” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Ricordati della Tua famiglia”. È la Preghiera della sera da recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra Preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Tua”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro L'articolo proviene da La Luce di Maria.

