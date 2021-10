Porto-Milan, polemica per il gol decisivo: l’episodio incriminato (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Porto vince il match di Champions League contro il Milan grazie a un gol di dubbia regolarità: le proteste dei tifosi rossoneri non si placano, ecco cosa è successo. Si è concluso tra le polemiche il match che ha visto affrontarsi all’Estadio do Dragao, in Portogallo, il Porto e il Milan. Il match, terminato 1-0 a favore della squadra allenata da Sergio Conceicao, era valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League. Marco Luzzani/Getty ImagesLa qualificazione dei rossoneri agli ottavi di finale è adesso tutta in salita: ultimi del girone a 0 punti, con il Liverpool a 9 lunghezze e l’Atletico Madrid a 4 punti insieme al Porto, sono ormai chiamati a un’impresa. Ma a far discutere è il modo in cui è arrivata la sconfitta in Portogallo, ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilvince il match di Champions League contro ilgrazie a un gol di dubbia regolarità: le proteste dei tifosi rossoneri non si placano, ecco cosa è successo. Si è concluso tra le polemiche il match che ha visto affrontarsi all’Estadio do Dragao, ingallo, ile il. Il match, terminato 1-0 a favore della squadra allenata da Sergio Conceicao, era valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League. Marco Luzzani/Getty ImagesLa qualificazione dei rossoneri agli ottavi di finale è adesso tutta in salita: ultimi del girone a 0 punti, con il Liverpool a 9 lunghezze e l’Atletico Madrid a 4 punti insieme al, sono ormai chiamati a un’impresa. Ma a far discutere è il modo in cui è arrivata la sconfitta ingallo, ...

