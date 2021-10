Porto Milan, la moviola dei quotidiani: disastro Brych (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I quotidiani sportivi hanno pesantemente bocciato l’arbitraggio di Brych in Porto-Milan Giudizi non concordi sull’operato di Felix Brych durante la sfida di Champions League tra Porto e Milan per i giornali: tollerante Tuttosport, negativo per La Gazzetta dello Sport, disastroso per il Corriere dello Sport, che ironizza anche sul quarto ufficiale Fritz, dandogli 4 come all’arbitro, scrivendo: «Altro che amico…». CORRIERE DELLO SPORT 4 – «Dici Brych, pensi al disastro: 1-0 da annullare. Resta da capire cosa ci trovano (e ora cosa ci trova Rosetti, Gran Capo degli arbitri Uefa) in questo avvocato di Monaco di Baviera: ogni volta che fa una cosa, ne sbaglia due. Lo avevamo lasciato – riferendoci alle squadre italiane – ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Isportivi hanno pesantemente bocciato l’arbitraggio diinGiudizi non concordi sull’operato di Felixdurante la sfida di Champions League traper i giornali: tollerante Tuttosport, negativo per La Gazzetta dello Sport,so per il Corriere dello Sport, che ironizza anche sul quarto ufficiale Fritz, dandogli 4 come all’arbitro, scrivendo: «Altro che amico…». CORRIERE DELLO SPORT 4 – «Dici, pensi al: 1-0 da annullare. Resta da capire cosa ci trovano (e ora cosa ci trova Rosetti, Gran Capo degli arbitri Uefa) in questo avvocato di Monaco di Baviera: ogni volta che fa una cosa, ne sbaglia due. Lo avevamo lasciato – riferendoci alle squadre italiane – ...

