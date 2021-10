Porto-Milan 1-0, Saelemaekers: “Impariamo dal risultato e riprendiamoci” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alexis Saelemaekers, attraverso il proprio profilo Instagram, ha espresso il proprio disappunto per il risultato di Porto-Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alexis, attraverso il proprio profilo Instagram, ha espresso il proprio disappunto per ildi

Advertising

pisto_gol : Non ho visto Porto-Milan, per ovvi motivi, ma ho visto il post partita e non ho dubbi: il gol del Porto di Diaz è v… - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina la bella vittoria dell'Inter sullo Sheriff e il Porto amaro per il Milan. E oggi tocca a Juve… - capuanogio : Peggior #Milan della stagione e sconfitta meritata contro il #Porto. Zero punti nel girone d’andata e… - zaffiroooo : RT @taylorjoyismo: Mi si è buggata l'app del calcio ahahah mi dice porto 1-0 milan, è sicuramente un errore la squadra rossonera degli alie… - vittxbug : RT @gattusismo__: Torno un attimo a ieri e vorrei ricordarvi che giocare di merda si può, esistono pure gli avversari, e in CL sono belli s… -