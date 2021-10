Porto-Milan 1-0: gol e highlights di Champions League | VIDEO (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gol e highlights di Porto-Milan 1-0, partita della terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022 Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gol edi1-0, partita della terza giornata del Gruppo B della2021-2022

Advertising

pisto_gol : Non ho visto Porto-Milan, per ovvi motivi, ma ho visto il post partita e non ho dubbi: il gol del Porto di Diaz è v… - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina la bella vittoria dell'Inter sullo Sheriff e il Porto amaro per il Milan. E oggi tocca a Juve… - capuanogio : Peggior #Milan della stagione e sconfitta meritata contro il #Porto. Zero punti nel girone d’andata e… - infoitsport : Il Messaggero: 'L'Inter si rialza contro lo Sheriff, il Milan subisce una lezione dal Porto' - Pirichello : @FrancescoRe200 Questo perchè il Milan ha giocato in maniera diversa, dammi la formazione di quelle due partite e f… -