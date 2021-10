Portare i vaccini anti-Covid ai paesi poveri non è carità ma l’unica soluzione. Cosa chiediamo al G20 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) di Ilaria Giabbani e Anna Frattaruolo, Youth Ambassadors One in Italia Nonostante abbiamo a disposizione vaccini sicuri ed efficaci, tra gennaio e settembre 2021 le vittime della pandemia sono state più del doppio rispetto a tutto il 2020: al diffondersi del virus nel mondo non è corrisposto il diffondersi del vaccino ovunque. La salute è una questione globale e non riconoscerlo è il primo passo verso il fallimento. A più di 18 mesi dall’inizio della pandemia di Covid-19, la mancanza di un’azione globale da parte dei leader mondiali continua a permettere che il virus circoli indisturbato nei paesi che hanno meno risorse a disposizione per combatterlo, mettendo a rischio i progressi fatti fino ad ora. Nella prima fase della pandemia di Covid-19, “il ritardo e la frammentazione della risposta hanno fatto dilagare questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) di Ilaria Giabbani e Anna Frattaruolo, Youth Ambassadors One in Italia Nonostante abbiamo a disposizionesicuri ed efficaci, tra gennaio e settembre 2021 le vittime della pandemia sono state più del doppio rispetto a tutto il 2020: al diffondersi del virus nel mondo non è corrisposto il diffondersi del vaccino ovunque. La salute è una questione globale e non riconoscerlo è il primo passo verso il fallimento. A più di 18 mesi dall’inizio della pandemia di-19, la mancanza di un’azione globale da parte dei leader mondiali continua a permettere che il virus circoli indisturbato neiche hanno meno risorse a disposizione per combatterlo, mettendo a rischio i progressi fatti fino ad ora. Nella prima fase della pandemia di-19, “il ritardo e la frammentazione della risposta hanno fatto dilagare questo ...

