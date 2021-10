Porsche 718 Cayman - La GT4 RS si prepara al debutto | ecco il giro al Ring - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questione di giorni e l'asticella delle prestazioni salirà di un'altra misura, per la 718: laè infatti pronta a svelare la versione GT4 RS, la più hardcore della sua sportiva a motore centrale. Con i dettagli tecnici ancora top secret in attesa dell'anteprima di novembre, la vettura esibisce come biglietto da visita un doppio teaser adrenalinico (scorri in basso per guardare i) e un tempo al(sulpiù corto) di 7'04''.511, ossia di 23,6 inferiore a quello siglato dalla GT4 liscia. Gli ingredienti. I filmati mostrano alcuni prototipi impegnati sia su strada sia in pista. Al Nürburg, la 718GT4 RS ha girato con un equipaggiamento racing che comprende, tra le varie dotazioni, gomme Michelin Pilot Sport Cup 2 R, che verranno ...