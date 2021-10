Polonia, Morawiecki accusa l’Unione Europea di ricatti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Scambio di accuse tra il premier polacco Mateusz Morawiecki e Ursula von der Leyen. Tra la Polonia e Bruxelles è in atto un braccio di ferro sulle riforme che mettono in dubbio l’indipendenza della magistratura. Recentemente la Corte costituzionale polacca ha stabilito l’incompatibilità della Costituzione nazionale con i Trattati dell’Unione Europea. Testa a testa tra la Polonia e Bruxelles Nella giornata di ieri Mateusz Morawiecki, presidente del Consiglio dei ministri della Polonia, ha accusato Bruxelles di ricatti nei confronti di Varsavia. L’obiettivo di Morawiecki era chiaro: difendere la Polonia attaccando. Il suo discorso avrebbe dovuto durare formalmente 5 minuti, invece si è trasformato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Scambio di accuse tra il premier polacco Mateusze Ursula von der Leyen. Tra lae Bruxelles è in atto un braccio di ferro sulle riforme che mettono in dubbio l’indipendenza della magistratura. Recentemente la Corte costituzionale polacca ha stabilito l’incompatibilità della Costituzione nazionale con i Trattati del. Testa a testa tra lae Bruxelles Nella giornata di ieri Mateusz, presidente del Consiglio dei ministri della, hato Bruxelles dinei confronti di Varsavia. L’obiettivo diera chiaro: difendere laattaccando. Il suo discorso avrebbe dovuto durare formalmente 5 minuti, invece si è trasformato ...

Advertising

AngeloCiocca : #Polonia a #Ue: 'Troppo spesso abbiamo a che fare con un'Europa dei doppi standard.Le regole del gioco devono esser… - sole24ore : Polonia, von der Leyen: «Ue agirà a difesa dei suoi valori». Morawiecki: no a ricatti - sole24ore : Polonia, von der Leyen: «Ue agirà a difesa dei suoi valori». Morawiecki: no a ricatti - VergnanoCarlo : RT @PastorellaGiu: La #Polonia dice che resisterà alle imposizioni dell'#EU come fece con la Germania Nazista. Tuttavia, è utile precisare… - guiodic : RT @PastorellaGiu: La #Polonia dice che resisterà alle imposizioni dell'#EU come fece con la Germania Nazista. Tuttavia, è utile precisare… -