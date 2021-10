PIZZO AL BALNEATORE | ARRESTATO IL NOCERINO SANDRO CERIELLO

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Se non paghi facciamo male e te, ai tuoi figli e ai tuoi nipoti“: con questa minaccia il 26enne di Nocera Inferiore, Ales, da alcune settimane taglieggiava il titolare di uno stabilimento balneare di Milano Marittima. L’imprenditore aveva gli aveva già consegnato 5300 euro in tre diverse occasioni e stava per versarne altri 4mila. Stava, perché sono intervenuti i militari della guardia di finanza di Cervia che tenevano il giovane- da anni al Nord- sotto osservazione per un giro di spaccio di droga. Proprio per questo, le frequenti visite dell’estorsore al bagno di Milano Marittima non sono passate inosservate e quando i militari sono andati dal bagnino a chiederne conto, l’uomo, senza esitazioni, ha raccontato l’inferno nel quale era precipitato. La consegna degli ulteriori 4mila euro era prevista per il ...