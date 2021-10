Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più innamorati | “Lo immaginavo così” | la dolcissima dedica sui social

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) LasuidiPetrelli per la suaè davvero commovente: la coppia nata al GF VIP più innamorata che mai!si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia. Si sonosotto le luci dei riflettori ed oggi vivono felici la loro storia d’amore. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

confessa: "Matrimonio con Giulia Salemi? Ci sono tutti i presupposti"uno dei protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show ha concesso un'intervista nel ...non perde mai occasione per dimostrare il suo amore alla fidanzata, Giulia Salemi. La sua ultima dedica ha emozionato i followers. Il 26 ottobree Giulia Salemi ...Ci sono tutti i presupposti”. Pierpaolo Pretelli uno dei protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show ha concesso un’intervista nel talk “Programma” che vede al timone i due giornalisti Clau ...Da Strisciala notizia a Tale e Quale Show. Pretelli aveva messo in mostra le sue doti da intrattenitore già al Gf Vip. L’amore con Giulia Salemi. Anche sul piano privato, le cose sembrano procedere pe ...