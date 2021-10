Piero Angela: “Spiego ai giovani nell’età di internet che cos’è l’amore” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Uno sguardo divulgativo e scientifico sull’amore e sulla sessualità, argomenti che interessano soprattutto i giovani”. E’ specialmente a loro che Piero Angela si rivolge con la nuova serie di Superquark+, in onda su RaiPlay dal 21 ottobre: 10 puntate, tutte dedicate all’amore dal punto di vista della scienza, per tentare di capire cosa succede agli esseri umani quando stabiliscono relazioni amorose. “Un argomento che avevo già affrontato – racconta Angela – molti anni fa, quando scrissi il libro ‘Ti amerò per sempre’, alla cui stesura mi aveva aiutato mia figlia”. Dall’attrazione all’innamoramento, dalla scelta del partner alla salute del buon sesso, passando per il rapporto di coppia, la gelosia e il tradimento, per finire con quello che appare essere uno dei grandi problemi della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Uno sguardo divulgativo e scientifico sule sulla sessualità, argomenti che interessano soprattutto i”. E’ specialmente a loro chesi rivolge con la nuova serie di Superquark+, in onda su RaiPlay dal 21 ottobre: 10 puntate, tutte dedicate aldal punto di vista della scienza, per tentare di capire cosa succede agli esseri umani quando stabiliscono relazioni amorose. “Un argomento che avevo già affrontato – racconta– molti anni fa, quando scrissi il libro ‘Ti amerò per sempre’, alla cui stesura mi aveva aiutato mia figlia”. Dall’attrazione all’innamoramento, dalla scelta del partner alla salute del buon sesso, passando per il rapporto di coppia, la gelosia e il tradimento, per finire con quello che appare essere uno dei grandi problemi della ...

StefiParrone : Piero Angela, il segreto del rapporto di coppia? Il rispetto - Ultima Ora - ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Piero Angela, il segreto del rapporto di coppia? Il rispetto: (ANSA) - ROMA, 20 OTT - La prima reg… - iconanews : Piero Angela, il segreto del rapporto di coppia? Il rispetto - StigmabaseF : SuperQuark+ di Piero Angela, 10 nuovi episodi dedicati all’amore su RaiPlay: Non solo, spazio anche ai rapporti di… - 18maggio2020 : RT @_valsslife: il videomessaggio di piero angela per il matrimonio di miriam leone ???????? protect him pls -