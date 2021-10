Picco di contagi e ricoveri: bollettino, le ultime cifre. Morti dopo il vaccino: ecco chi sono le vittime (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo, nonostante un leggero aumento dei contagi e dei ricoveri ordinari. Dati che era possibile mettere in preventivo: il Paese è ripartito a pieno ritmo, seppur col Green Pass, e in più è arrivata la “cattiva stagione”, come viene definita quella autunno-inverno. Periodo che incentiva la diffusione del virus e che si può tenere a bada con tre armi: la principale è il vaccino, poi la mascherina e il distanziamento. Il bollettino di oggi, mercoledì 20 ottobre, dà conto di 3.702 contagiati, 4.544 guariti e 33 Morti a fronte di 485.613 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è salito allo 0,8 per cento (+0,4 rispetto a ieri, quando il numero dei test era molto più alto, oltre 660mila). Per quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo, nonostante un leggero aumento deie deiordinari. Dati che era possibile mettere in preventivo: il Paese è ripartito a pieno ritmo, seppur col Green Pass, e in più è arrivata la “cattiva stagione”, come viene definita quella autunno-inverno. Periodo che incentiva la diffusione del virus e che si può tenere a bada con tre armi: la principale è il, poi la mascherina e il distanziamento. Ildi oggi, mercoledì 20 ottobre, dà conto di 3.702ati, 4.544 guariti e 33a fronte di 485.613 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è salito allo 0,8 per cento (+0,4 rispetto a ieri, quando il numero dei test era molto più alto, oltre 660mila). Per quanto ...

