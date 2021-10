Picchiata mentre era incinta polizia arresta il marito

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lahato un uomo di 54 anni che per sette anni avrebbe picchiato la moglie anche quando erafacendole perdere il figlio in grembo. ll gip Giuliano Castiglia su richiesta della Procura ha disposto per l’indagato la misura della detenzione nel carcere Pagliarelli. La donna fino a poco tempo fa non aveva mai trovato il coraggio di denunciare le violenze dopo sette anni di matrimonio. Anni in cui sarebbe stata anche segregata nella loro casa in corso dei Mille con la porta chiusa con un catenaccio costretta in piu’ occasioni e con la violenza ad avere rapporti sessuali. Le indagini degli agenti didel commissariato Brancaccio sono state avviate dopo l’ultimo episodio di violenza denunciato pochi mesi fa dalla donna costretta a scappare e trovare rifugio alla stazione centrale. Anche quel ...

La polizia ha arrestato un uomo di 54 anni che per sette anni avrebbe picchiato la moglie anche quando era incinta facendole perdere il figlio in grembo . ll gip Giuliano Castiglia, su richiesta della ...